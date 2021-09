Palmieri: “Con il Lione ho deciso in tre giorni, Napoli? Non so perché non si è più fatto nulla”

Arrivano le parole del terzino campione d’Europa con la Nazionale italiana

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna riporta le parole di Emerson Palmieri. Il terzino ha rilasciato un’intervista al quotidiano nella quale ha parlato anche del suo accostamento al Napoli, che non ha portato però al suo approdo in azzurro.

Queste le sue parole:

“Dopo l’Europeo volevo giocare con continuità, sentirmi importante. Al Chelsea avevo poco spazio e Mancini mi ha detto che ai miei livelli si deve sempre stare in campo. Ho parlato con Spalletti e dato il mio appoggio al Napoli. Non so perché non si è fatto. Il Lione mi ha presentato un bel progetto e in due o in tre giorni ho deciso. Credo di aver fatto un’altra scelta giusta. C’è un gruppo giovane e unito. E i brasiliani della squadra mi hanno aiutato ad ambientarmi subito”.

