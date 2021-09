Calciomercato: Donnarumma scontento a Parigi, la Juventus prepara l’assalto

La Juventus sta pensando di riportare Gigio in Italia

L’avventura di Gigio Donnarumma al PSG è appena iniziata. Il portiere dopo l’addio al Milan si aspettava di giocare regolarmente e di certo non di sedere in panchina in favore di Keylor Navas, che è considerato il titolare da Pochettino. Insomma a Parigi non è contento e, stando a quanto riporta la redazione di SportMediaset, la Juventus potrebbe portare l’assalto all’ex rossonero.

Questo è quanto si legge:

“Mino Raiola è sorpreso dalla piega degli eventi parigini ed è pronto, se le gerarchie della porta del Psg non dovessero cambiare, a cercare una nuova sistemazione al suo assistito. La Juventus è l’indiziata numero uno per l’assalto a Gigio. Szczesny, poco a poco, sta venendo fuori dal momento complicato di inizio stagione ma è evidente che i bianconeri cerchino un portiere di altissimo livello, che possa garantire una resa costante per almeno un decennio. Il passato, d’altra parte, è lì a dimostrarlo: Zoff è rimasto il titolare dal 1972 al 1983, Buffon per quasi 20 anni, se si escludono l’anno al Psg e gli ultimi due da riserva. Nessun dubbio sul fatto che a Torino ci stiano pensando“.

