Napoli-Cagliari: prosegue la vendita dei biglietti, esaurite le curve superiori e ingresso gratis per gli Under 14

Gli azzurri attendono il Cagliari al Maradona

Domenica 26 settembre allo Stadio Diego Armando Maradona ore 20.45, andrà in scena Napoli-Cagliari, gara valevole per la sesta giornata di Serie A. La vendita dei biglietti procede e, stando a quanto riportato da listicket, risulta esaurito l’anello superiore delle due curve. Rimane ampia la disponibilità per Distinti, Tribune e Curve inferiori. Inoltre, ci sarà la possibilità di biglietto nominativo gratis agli Under 14 accompagnati.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli porta a casa la quinta vittoria di fila: è la terza volta nella storia

Schwoch si esalta durante la telecronaca: “Il Napoli fa paura”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ema, a inizio ottobre parere su terza dose e richiami