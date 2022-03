Criscito dice no al Toronto. Il calciatore resta a Genoa

Domenico Criscito resta in Liguria. Rifiuta il trasferimento in Canada.

Il capitano rossoblù ha deciso di non trasferirsi in MLS, il calciatore vuole conquistare la salvezza con la sua squadra. Ecco quanto riportato da Sky Sport:

“Mimmo Criscito terminerà la stagione con la maglia del Genoa. È la decisione presa dal capitano rossoblù che ha rifiutato il passaggio al Toronto FC già nel mese di marzo. Criscito era ad un passo dal trasferimento in Canada: i contratti erano pronti, mancava solo la firma che non arriverà. Il difensore non se l’è sentita di lasciare il suo Genoa, penultimo in classifica, nel momento del bisogno con la salvezza da conquistare. Testa al presente e ogni decisione sul futuro rimandata a fine stagione”.