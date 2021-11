Mario Rui punge Gattuso: “Ora in campo è un’altra cosa, siamo messi meglio”

Mario Rui, stoccata a Gattuso

Il difensore del Napoli Mario Rui, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato di questo inizio di stagione degli azzurri. Ecco quanto dichiarato:

“In questo momento siamo tutti più coinvolti in quello che dobbiamo fare in campo. Abbiamo avuto tempo per lavorarci e questo si vede in partita. Posso dire che a livello fisico, a livello di corsa, si sta correndo anche meno. E’ una cosa positiva perché vuol dire che siamo messi meglio in campo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Legia Varsavia-Napoli, le formazioni ufficiali

Napoli, problemi per i tifosi azzurri aeroporto di Varsavia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Mottarone: trasferimento cabina la prossima settimana