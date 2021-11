Politano: “Legia squadra moto fisica, giochiamo il primo posto”

Politano suona la carica

Matteo Politano nel pre partita della sfida tra Napoli e Legia Varsavia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto dichiarato:

“Dobbiamo vincere per forza, vogliamo arrivare primi in classifica e quindi servono i 3 punti. Abbiamo tanti giocatori forti e chi gioca farà bene. Legia? Ottima squadra, in EL hanno fatto sempre bene, anche a Napoli ci hanno messo in difficoltà. Ha fisicità e pressa molto in alto”.

