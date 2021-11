Italia-Svizzera: cauto ottimismo per lo stadio aperto al 100%

Prima di prendere una decisione servirà il parere del CTS

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla di Italia-Svizzera, gara di qualificazione ai mondiali in Qatar 2022 che si giocherà il 12 Novembre allo stadio Olimpico di Roma. Stando a quanto si legge: Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, è pronta a firmare la deroga per consentire il massimo della capienza in occasione della gara, ma prima vorrebbe ascoltare il parere del CTS, sul quale c’è cauto ottimismo. L’evento fungerebbe da apripista per il ritorno alla normalità post-Covid.

