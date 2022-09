Napoli, report allenamento: lavoro personalizzato per Demme

Il Napoli ha pubblicato il report della seduta di allenamento: ancora terapie e lavoro personalizzato per Diego Demme.

Il Napoli continua con il suo allenamento quotidiano in vista della sfida contro lo Spezia. La Società ha infatti pubblicato il report odierno della seduta. Al Konami Training Center Diego Demme ha continuato con lo svolgimento delle terapie, unite ad un lavoro personalizzato. Terapie anche per Victor Osimhen.

Di seguito il comunicato:

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 15 per la sesta giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione e torello. Successivamente lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni su palle inattive. Osimhen ha svolto terapie. Per Demme terapie e lavoro personalizzato in campo.”

📌 Squadra in campo in vista di #NapoliSpezia https://t.co/IOQEWeD0wV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 9, 2022

