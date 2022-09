Sarri torna su Lazio-Napoli: “Il pari sarebbe stato giusto”

Nella serata di ieri Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky ed è tornato a parlare di Lazio-Napoli.

Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SKY in occasione della vittoria della Lazio contro il Feyenoord ed ha parlato anche del Napoli.

In occasione della sfida di Champions ha affermato:

“I primi sessanta minuti sono stati giocati bene dalla Lazio. Mi dispiace per quel che è successo nel finale, per i due goal subiti, quando si fanno queste cose in Europa League si va incontro a rischi enormi. Pochi giocatori hanno fatto una partita completa, a tanti ho dato la possibilità di fare alcuni spezzoni. Abbiamo scherzato un po’ troppo nella ripresa, dobbiamo migliorare nella mentalità.”

Sulla sconfitta contro il Napoli invece ha dichiarato:

“Noto dei segnali di miglioramento e penso che la squadra in Serie A abbia raccolto meno di quanto seminato. Un po’ è colpa nostra, un po’ casualità. Col Napoli potevamo strappare un punto. Il pareggio secondo sarebbe stato un risultato giusto.”

