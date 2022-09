Malfitano: “Spalletti? La smetta di fare filosofia e sia più concreto”

Malfitano duro su Spalletti

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano, è intervenuto in diretta ai microfoni di Tele A dove non ha risparmiato critiche a Luciano Spalletti. Nello specifico, viene criticato il modo in cui Spalletti ha adottato fino ad ora il turnover. Ecco quanto dichiarato:

“Sono un giornalista, non un allenatore di calcio. Mi è stato chiesto, prima della partita contro il Lecce, cosa pensassi del turnover. Io ho risposto che se si tratta di due, tre cambi va anche bene. Giusto infatti fare entrare in campo delle forze fresche che possano dare una mano. Se sabato contro lo Spezia, Luciano Spalletti presentasse sei, sette calciatori diversi dal primo minuto e cambiasse ancora il sistema di gioco , se ne dovrebbe proprio andare qualora le cose non gli andassero bene. A quel punto sarebbe lui la rovina delle ambizioni del Napoli. La smetta di fare filosofia e sia più concreto. Se non avesse operato certe scelte col Lecce, il Napoli ora sarebbe primo”.

Fonte immagine in evidenza: profilo facebook Mimmo Malfitano

