UFFICIALE – Dopo il Napoli Malcuit riparte dalla Turchia

Kevin Malcuit, ex centrocampista del Napoli, è pronto per iniziare una nuova avventura in Turchia, più precisamente all’Ankaragücü.

Dopo la sua avventura in Serie A con la maglia del Napoli, Kevin Malcuit è approdato all’Ankaragücü. Il comunicato ufficiale arriva proprio dal club turco, che fa sapere che l’ex azzurro ha sottoscritto un contratto di un anno con il club. Malcuit ha fatto parte della Società partenopea per ben quattro anni, durante i quali ha anche vestito la maglia della Fiorentina per sei mesi. Parliamo della stagione calcistica 2020/2021, quando il Napoli lo mandò in prestito.

Di seguito il comunicato ufficiale da parte dell’Ankaragücü:

