Spalletti: “Spezia come Liverpool, servono i tre punti. Osimhen? Due alternative per sostituirlo”

Conferenza stampa Spalletti per Napoli-Spezia

Spalletti tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Spezia partita della sesta giornata di Serie A.

Spalletti:

“Napoli-Spezia stesso valore del Liverpool? Cosa giusta, anzi è quello che deve essere l’obiettivo. Avere una concentrazione corretta su quello che è l’obiettivo e non sul nome solo dell’avversario per farsi bello. Contano i 3 punti, servono 100 minuti e scrivere pagine importanti e raggiungere il quarto posto, risultato prestigioso del nostro campionato.

Osimhen? E’ uscita una nota, dispiace non averlo a disposizione ma può capitare. Abbiamo calciatori forti che possono sostituirlo. Questo ruolo Simeone e Raspadori possono sostituirlo, aspettiamo domani. Sapranno fare un’ottima prestazione.

Gotti? Lo stimo molto come persona e so come riesce a preparare le partite. So quello che è il suo calcio e lo abbiamo già visto in altre esperienze. Analizzando le gare di questa stagione, si vede che è bravo a creare questa densità come riferimento sull’uomo e ripartire forte in contropiede con uomini di fascia che ti mettono in difficoltà. Non so cosa farà contro di noi ma dobbiamo sapere che quello che ci è successo lo scorso anno, può ricapitare se non siamo perfetti e bravi. Non dobbiamo concedere neanche un’occasione, dobbiamo mettere stessa qualità e intensità in campo sempre.

Mi aspetto il Napoli visto con il Liverpool per seminare un carattere per raccogliere un destino a fine stagione. Quando abbiamo perso col Barcellona, perdemmo con tanti gol di scarto, abbiamo avuto un atteggiamento sbagliato. Quando faccio qualcosa e lo faccio male, ho sbagliato, al contrario sbagliate voi. Abbiamo sbagliato a battere un calcio d’angolo, sono ripartiti e ci hanno fatto male. Poi bisogna chiedersi se dobbiamo giocarle allo stesso modo e andarli a prendere e tutti hanno detto di si. Questo fatto di costruire qualcosa che abbia un carattere forte, vuol dire che loro vogliono fare questo calcio qui. Abbiamo costruito 2-3 situazioni andando a strappare palla e andando a fare sportellate. Sono qualità importanti.

