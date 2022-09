Zielinski nella Top XI della UEFA, per la prima giornata di Champions League

Piotr Zielinski centrocampista polacco del Napoli, è stato inserito nella Top XI della UEFA per quanto concerne la prima giornata di Champions League. Un bel riconoscimento dopo la grande prestazione contro il Liverpool. Da notare che è l’unico azzurro di questa speciale formazione, nonché l’unico calciatore che milita in una squadra italiana. Del girone dei partenopei c’è un altro giocatore presente: Kudus dell’Ajax. Di seguito l’undici scelto dalla UEFA:

Stars of the show on Matchday 1 🙌#UCLTOTW | @PlayStationEU

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2022