Barbano: “Petagna ha 5kg di troppo, deve dimagrire come un vero atleta”

Alessandro Barbano commenta le prestazioni del Napoli contro il Legia: “Petagna ha cinque chili di troppo, ha preteso di restare in azzurro, e allora dimagrisca come un vero atleta”.

Il vice direttore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano, si lascia andare ad alcune considerazioni nel post-partita tra Legia Varsavia-Napoli: “Ounas è l’alter ego di Insigne, attende solo un’occasione per mettere in mostra il suo potenziale tecnico. Mertens è uscito dalla lunga convalescenza, lo dimostra il corridoio trovato per Lozano. Ma non può giocare prima punta, sarà molto utile altrove. Petagna ha cinque chili di troppo, ha preteso di restare in azzurro allora dimagrisca come un vero atleta, perché Spalletti avrà ancora bisogno di lui”.

