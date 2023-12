Corriere dello Sport – Zielinski a rischio con l’Inter: pronto Elmas se non dovesse farcela

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, oltre a Lindstrom, sono da valutare anche le condizioni di Zielinski. Il centrocampista contro il Real è uscito al 21′ del secondo tempo a causa di un colpo di Rudiger, con fasciatura e ghiaccio. Il polacco non sta vivendo un periodo molto fortunato, considerando anche la brutta influenza con tonsillite nel periodo delle convocazioni in nazionale.

Zielinski, a Bergamo e al Bernabeu, si è presentato sin dal primo minuti in condizioni standard, nonostante non fosse al top della forma. Tuttavia, al ritorno dalla Spagna si è portato dietro un altro problema come souvenir. Nel caso in cui non dovesse riuscire a smaltire in tempo il colpo, sarà dato spazio ad Elmas.

