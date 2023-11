Di Fusco distrugge Meret: “Errore grave, non è portiere da alto livello”

Di Fusco distrugge Meret, il duro commento

Raffaele Di Fusco ex portiere del Napoli è intervenuto a Kiss Kiss Napoli, commentando la prestazione di Meret vista nella sfida di Champions. Queste le sue dichiarazioni:

Di Fusco:

“In un contesto come la partita di ieri non puoi paragonare le parate precedenti all’errore di Meret. Perché il gol è un errore grave, perché è un errore tecnico: può succedere di tutto ma non può passare in mezzo alle mani. Questo era l’anno definitivo per dimostrare di essere un grande portiere ad alti livelli e fare il salto di qualità, ma lui già in questo inizio di stagione ha dimostrato di non riuscire a farlo. Ha fatto delle buone prestazioni, ma non è un portiere che ti porta 5/6 punti in stagione quelli sono i veri grandi portieri.

Meret è un buon giocatore, ma non è un campione. Stiamo giocando la Champions League e le parate che fa durante il match le deve fare perché altrimenti non puoi giocare in quella competizione, invece lui commette un errore ancora più grave. Se dovessi fare una relazione sulla sua prestazione per una società, non gli avrei mai dato la sufficienza. Non credo che Mazzarri, però, lo metterà in panchina contro l’Inter”.

