ULTIM’ORA – “Sarri al Napoli”, intensificati i contatti con l’allenatore toscano

Maurizio Sarri è il nome che sta prendendo sempre più quota nelle ultime ore

La redazione di Sportmediaset fa il punto sulla situazione che vede protagonista la prossima panchina del Napoli:

“Maurizio Sarri è il nome che sta prendendo sempre più quota nelle ultime ore. De Laurentiis si è reso conto che, anche se le minestre riscaldate spesso risultano indigeribili, riprendere un allenatore che conosce l’ambiente e che ha regalato al Napoli momenti di gioco spettacolare, oltre alla possibilità di lottare per lo scudetto, è forse l’ipotesi più logica per il futuro degli azzurri. Sarri ha deciso che un anno sabbatico basta e avanza e vuole tornare ad allenare. Il Presidente del Napoli, dopo un’iniziale perplessità, ha incominciato a intensificare i contatti con l’ex tecnico a cui non dispiacerebbe certo il clamoroso ritorno”.

