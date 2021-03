Walter De Maggio: “Giuntoli e De Laurentiis su tutte le furie dopo la partita.”

Walter De Maggio commenta la reazione di Giuntoli e De Laurentiis

Walter De Maggio, giornalista, attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha svelato un retroscena che vede coinvolti Giuntoli e De Laurentiis subito dopo la sfida contro il Sassuolo. Ecco quanto dichiarato:

“Furia De Laurentiis e Giuntoli contro l’arbitro per quanto è accaduto. C’era un calcio di rigore netto su Matteo Politano. Ne sono stati assegnati tre, ma per me l’unico penalty evidente lo ha guadagnato l’ex esterno dell’Inter. Continua il silenzio stampa del Napoli. Io non lo capisco anche perché sarebbe stato bello sentire Gennaro Gattuso. Qualcuno ha accusato l’allenatore di avere sostituito Maksimovic, ma è stato lui a chiedere di lasciare il campo perché vittima dei crampi. Ci sono molti calciatori in difficoltà perché hanno giocato troppo. Domenica prossima ci sarà il Bologna, una partita da vincere assolutamente. I felsinei hanno perso contro il Cagliari.”

