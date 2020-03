Coronavirus, il bollettino delle ore 18: altri contagi in Campania

Coronavirus – Ecco i dati diffusi dalla Protezione Civile alle ore 18

Continua a crescere in maniera costante, ogni giorno, il dato legato all’emergenza Coronavirus. Nel bollettino diramato alle 18 dalla Protezione Civile le persone attualmente positive al coronavirus sono salite a 26.062 (+2.989 rispetto a ieri). Le persone decedute salgono a 2.503 (+345 rispetto a ieri, +16%) ed i guariti a 2.941 (+192 su ieri, +7%).

Salgono, in totale, a 486 i contagiati in Campania. È fermo invece a 14 il conto delle vittime: le ultime due arrivano dalla provincia di Caserta, dove sono risultate positive due decedute nella giornata di ieri: un 70enne e una donna di 91 anni, entrambi di Santa Maria Capua Vetere, lo stesso comune in cui risiedeva l’82enne deceduto qualche giorno fa e in cui si è verificato il più alto numero di casi di contagiati del Casertano: ben 18, di cui nove appartenenti alla famiglia dell’82enne deceduto.

I numeri per ogni Regione

Lombardia: 16.220 (+1571, +10,7%)

Emilia-Romagna: 3.931 (+409, +11,6%)

Veneto 2.704 (+231, 9,3%)

Piemonte 1.897 (+381, 25,1%)

Marche 1.371 (+129, 10,4%)

Liguria 778 (+111, 16,6%)

Campania 486 (+60, 15%)

Toscana 1053 (+187, 21,6%)

Sicilia 237 (+24, 11,3%)

Lazio 607 (+84, 16,1%)

Friuli-Venezia Giulia 394 (+8, 2,1%)

Abruzzo 229 (+53, 30,1%)

Puglia 340 (+110, 47,8%)

Umbria 197 (+33, 20,1%)

Bolzano 291 (+50, 20,7%)

Calabria 114 (+25, 28,1%)

Sardegna 117 (+10, 9,3%)

Valle d’Aosta 136 (+31, 29,5%)

Trento 385 (+7, 1,9%)

Molise 25 (+4, 1,9%)

Basilicata 20 (+8, 66,7%)

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Slittamento dell’Europeo, priorità al campionato e mercato del Napoli a Radio Punto Nuovo

Sky – Canali e contenuti gratis fino al 3 aprile

Kiss Kiss Napoli – “…e tu non devi mollare!” domani alle 13, un flash-mob tutto azzurro

Meret tra guai fisici, rinnovo e rumors da Milano

UFFICIALE – Euro2020 slittato al 2021: si giocherà dall’11 giugno all’11 luglio

ULTIM’ORA Sky – Finali Champions ed Europa League: decise le date!

Cannella: “Al Napoli serve un attaccante con un un profilo alla Belotti”

CONTENUTI EXTRA

Morti 2 dipendenti Poste nel bergamasco

Coronavirus: ecco il nuovo modulo da scaricare, dichiarare la non positività