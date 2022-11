Napoli: le date del ritiro durante la pausa per i mondiali

Spalletti ed il gruppo di giocatori non impegnati ai mondiali andranno in ritiro in Turchia

Il Napoli partirà per la Turchia durante il periodo di pausa per il mondiale in Qatar 2022. Spalletti e i suoi soggiorneranno e si alleneranno nella località di Antalya, scelta per la vicinanza al mare e il clima ideale per mantenere la condizione dei calciatori. Radio CRC riferisce che gli azzurri partiranno il 28 novembre, disputeranno tre amichevoli contro altre squadre in ritiro lì, e torneranno in Italia il 13 dicembre per giocare altre 3 amichevoli fino al 23 dicembre.

Fonte foto: Twitter @sscnapoli

