Mandarini: “Napoli, in questo momento è difficile delineare scenari, Vi dico di Hysaj e Ghoulam”

Mandarini: in questo momento è difficile delineare scenari precisi. Hysaj e Ghoulam probabilmente in uscita

Fabio Mandarini, Corriere dello Sport, è intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare di alcuni movimenti di mercato del Napoli ed in particolare di Hysaj e Ghoulam.

Queste le sua parole:

“In questo momento è difficile delineare scenari precisi. È chiaro che il Napoli ha una serie di priorità da mettere in conto sul mercato in modo da ragionare sul serio.

C’è il problema fasce con Hysaj orientato a lasciare la squadra, essendo anche in competenza con il compagno di fascia e di procura Di Lorenzo. Ghoulam va valutato, in tre anni ha fatto poco meno di 30 partite combattendo con infortuni e sfortuna.

Ha un contratto molto importante al Napoli, erano convinti che andasse in prestito a Gennaio. Tante situazioni dovranno essere valutate con estrema attenzione, le presunte certezze che avevamo finora probabilmente si sbricioleranno. Questa situazione inevitabilmente si riverserà anche sul calcio e l’economia ne risentirà”. Conclude Mandarini.

