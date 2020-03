Calciomercato – Samuele Ricci finisce nel mirino del Napoli

Calciomercato – Samuele Ricci, di proprietà dell’Empoli, è uno dei centrocampisti monitorati dalla dirigenza azzurra

Il Napoli già lavora in prospettiva. Per la prossima stagione infatti, con il brasiliano Allan possibile sacrificato, si guarda anche ai giovani talenti del domani e non solo a giocatori già pronti. Secondo quanto sostenuto da Sky Sport, il nuovo nome che avanza corrisponde a quello di Samuele Ricci, classe 2001, di proprietà dell’Empoli. Ricci è solo uno dei centrocampisti monitorati dalla dirigenza azzurra. Il centrocampista toscano aveva già raccolto 21 presenze in campionato.

