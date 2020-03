Ceccarini: “Il sogno resta sempre Castrovilli, il problema è la Fiorentina…”

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato anche del mercato del Napoli in vista della prossima stagione

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato anche del Napoli nel suo editoriale sul portale Tuttomercatoweb. Ecco cosa ha scritto il giornalista: “Il Napoli è sicuramente la squadra che si muoverà di più. Questa stagione è servita per capire come e dove intervenire. Una rivoluzione che riguarderà tutti i reparti. In difesa Giuntoli sta osservando vari profili. Uno degli obiettivi primari è il difensore centrale che dovrà sostituire Koulibaly. Qui i nomi sono tanti: Kumbulla (su cui però è in vantaggio l’Inter) Vertonghen e Sarr del Nizza. Le idee insomma non mancano. A centrocampo molto ruota intorno al futuro di Allan per il quale l’Everton continua a insistere. Per Ancelotti sarebbe un rinforzo ideale. Qui il Napoli sta facendo le sue valutazioni. Il sogno è Castrovilli ma la Fiorentina ha già detto no a tutte le pretendenti. Non è da escludere che Giuntoli possa tornare su un vecchio obiettivo come Veretout, anche se la Roma non vuole affatto privarsi del francese”.

