Coronavirus, il bollettino delle 18 – Sei casi anche nello Stato del Vaticano, non coinvolto il Papa

Nuova conferenza stampa nella sede della Protezione civile per la lettura del bollettino quotidiano sull’epidemia da Coronavirus in Italia. A dare i numeri della giornata è nuovamente Angelo Borrelli. Il numero complessivo dei contagiati ha raggiunto i 92.472 (compresi decessi e guariti). Complessivamente sono 70.065 i malati nelnostro Paese, con un incremento rispetto a ieri di 3.651 (venerdì l’incremento era stato di 4.401).

Rallenta un po’ la velocità della curva di crescita in Veneto, dove però si registrano altri 280 casi di positività al Covid-19 rispetto a ieri sera. Tra questi, anche uno a Vò, rimasto a zero per molti giorni. Il bollettino della Regione segna 7.930 contagiati,dall’inizio dell’epidemia. Si contano purtroppo altri 20 decessi nei confronti dell’ultimo report; le vittime totali raggiungono quota 362.

Intanto è quasi certa una proroga delle attuali misure di contenimento oltre il 3 aprile. E’ già stata confermata la chiusura delle scuole dal ministro Lucia Azzolina e dal premier Giuseppe Conte. “Se andiamo a vedere i dati di ieri, mi viene da pensare che la data del 3 aprile sia troppo ravvicinata per dire che verrà riaperto tutto”, ha detto oggi il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese a ‘L’intervista’ di Maria Latella su SkyTg 24. “La situazione – ha aggiunto – è seguita a vista e quindi le decisioni verranno prese man mano che la situazione sarà più tranquilla come numeri di decessi e contagi”. Ieri il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, aveva detto di giudicare “inevitabile il prolungamento delle misure di contenimento”.

Vaticano: 6 casi positivi

Sono 6 i casi risultati positivi in Vaticano: non sono coinvolti né il Papa né i suoi più stretti collaboratori. Nella Santa Sede sono stati effettuati 170 tamponi dopo il caso di un ufficiale della Segreteria di Stato residente a Santa Marta che, presentando alcuni sintomi, era stato messo in isolamento fiduciario. I risultati hanno confermato “l’assenza di altri casi positivi tra quanti risiedono a Santa Marta, e una ulteriore positività tra i dipendenti della Santa Sede a più stretto contatto con l’ufficiale”, ha dichiarato il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.

