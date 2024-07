Napoli, Osimhen continua ad allenarsi con il resto della squadra

In attesa di novità sul proprio futuro l’attaccante del Napoli Victor Osimhen continua ad allenarsi con il resto della squadra.

Il futuro di Victor Osimhen sembra essere lontano da Napoli, tuttavia il giocatore starebbe continuando ad allenarsi in gruppo. L’ipotesi più concreta sarebbe il trasferimento al Paris Saint-Germain, tuttavia ci sarebbero anche due alternative, come Chelsea o Al Hilal.

Il quotidiano Il Mattino si è brevemente soffermato sulla questione:

“Nonostante l’attaccante nigeriano sia in attesa di lasciare il Napoli, il nuovo allenatore non ha per questo ridotto i carichi di lavoro in allenamento. Anzi, nessuno sconto a Osimhen, almeno sul piano atletico.”

Fonte foto in evidenza – (da Football Pictures) –Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Lindstrom è un nuovo giocatore dell’Everton

Napoli-Gilmour, prima offerta rifiutata ma la trattativa procede

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi