Osimhen-PSG, tempi lunghi per la cessione: non giocherà neppure un’amichevole

Osimhen-PSG,si allungano i tempi per la cessione, le ultime

Osimhen-PSG, i tempi per la cessione sono più lunghi del previsto è quanto scrive l’edizione odierna di Repubblica che aggiunge:

“L’affare alla fine in qualche modo si farà, salvo improbabili colpi di scena. Ma nel frattempo VO9 deve rassegnarsi a partecipare con la maglia del Napoli pure alla seconda parte del ritiro estivo in Abruzzo, nella posizione per lui insolita e sicuramente scomoda di precario, già sopportata in Val di Sole. Osimhen ha infatti saltato per motivi precauzionali le prime due amichevoli con l’Anaune e il Mantova e – fino a nuovo ordine – non prenderà parte nemmeno ai tre test più probanti in programma nelle due settimane di lavoro in Abruzzo”.

