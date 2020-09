Collovati: “Napoli, con Koulibaly sei competitivo ma i soli gol di Mertens e Insigne non bastano”

L’ex calciatore e campione del mondo crede nelle potenzialità del Napoli, ma tutto dipenderà dalla presenza del centrale e da qualche gol in più.

Ai microfoni di Radio Goal è intervenuto l’ex calciatore e campione del mondo a Spagna ’82 Fulvio Collovati, rilasciando alcune dichiarazioni sul campionato che sta per iniziare e sulla squadra di Gattuso:

“Nella mia personale griglia di partenza ho collocato il Napoli in seconda fila dietro a Juve e Inter in “coabitazione” col Milan. La squadra di Pioli ha fatto per ora il mercato migliore e come gli azzurri ha chiuso alla grande lo scorso torneo. Koulibaly ? con lui la squadra di Rino (Gattuso n.d.r.) è competitiva per raggiungere almeno le prime quattro posizioni ma sarà fondamentale anche il contributo delle punte, i soli gol di Mertens e Insigne non bastano. Osimhen è stato quindi un investimento importante e se non si rivelerà un flop come Lozano, permetterà a tutta la squadra di cambiare marcia”.

