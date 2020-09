Bruno Longhi: “Scudetto alla Juve. Napoli ? Se Koulibaly rimane tanto di guadagnato”

Bruno Longhi sicuro: scudetto numero 10 per la Juve. Per il Napoli tanto di guadagnato se il difensore dovesse rimanere

Il noto telecronista Bruno Longhi è intervenuto ai microfoni di Radio Goal parlando del campionato che ci attende e del Napoli, in particolare in merito alla situazione di Koulibaly:

“Credo sarà un campionato molto combattuto ma alla fine la spunterà ancora la Juve col decimo titolo consecutivo, soprattutto con l’eventuale acquisto di Dzeko. Napoli ? Sarà importante partire bene col Parma domenica, anche se è una necessità che riguarda tutte le squadre (cita in merito l’unico curioso caso nella storia della Serie A in cui al termine della prima giornata c’era una sola squadra in testa alla classifica: l’Inter nella stagione 1979/80, in seguito vincitrice di quello scudetto n.d.r.).

Conclude poi aggiungendo una considerazione sul mercato azzurro, in particolare sul difensore senegalese: “E’ un fenomeno e ovviamente per gli azzurri sarà tanto di guadagnato se riusciranno a mantenerlo”.

