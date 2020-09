RAI – Milik ha già accettato la proposta della Roma: le cifre dell’ingaggio

Milik-Roma, il polacco ha accettato entro venerdì la chiusura

Ciro Venerato, giornalista RAI è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni che riguardano il futuro di Milik. Ecco quanto ha dichiarato:

“Milik ha già accettato la proposta della Roma. Il suo procuratore è andato a Trigoria perchè ha avuto l’ok del calciatore. Milik vorrebbe 5 mln garantiti e lì bisogna chiamare il Napoli per capire se si può abbassare la parte fissa di offerta. Entrambi i club vogliono chiudere per far andare Dzeko alla Juve e stare già in panchina contro la Sampdoria. La volontà di Dzeko è stata sempre quella e l’ha comunicata al suo procuratore e alla Roma. Vuole cominciare la stagione con la squadra con cui resterà, che sia Roma o Juventus. Entro venerdì si deciderà tutto”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Patenti facili: non solo i calciatori, anche De La jr coinvolto

Ultime da Parma: in quattro a parte, tra questi anche Gervinho. Salteranno il Napoli?

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cc ucciso: Elder,chiedo scusa, peggiore notte mia vita