Chiariello elogia De Laurentis: “Sta rispondendo con i fatti alle critiche”

Chiariello si complimenta con De Laurentis

Nel corso della diretta della trasmissione radiofonica Punto Nuovo Show. è intervenuto Umberto Chiariello con il consueto EditoNapoli. Ecco quanto dichiarato:

“De Laurentiis sta brillando come unico faro tra i presidenti della Serie A in questa fase. Non ha battuto ciglio, ha messo in cassa integrazione i dipendenti, sfruttando le possibilità che lo Stato ha messo a disposizione, ha congelato gli stipendi, ha affrontato il Covid in silenzio, ha lavorato per la definizione degli accordi affinché il calcio continuasse, ha attaccato fortemente SKY e dopo aver portato a casa i risultati, ha promesso un premio per la Coppa Italia, ha ricompattato il gruppo, pagherà tutti gli stipendi e con Callejon si arriverà ad un prolungamento fino ad agosto e le multe forse vanno in cavalleria. De Laurentiis 2.0, al quarto lustro del suo mandato, sta rispondendo con i fatti partendo dai 100 milioni del mercato di gennaio”.

