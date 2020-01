Mertens ha deciso, prima il record poi il futuro in Spagna

Secondo quanto riportato dal portale dedicato calciomercato.it sarebbe definito in Liga il futuro di Dries Mertens

Mertens, secondo la stampa spagnola avrebbe firmato con l’Atletico Madrid:

“Rientrato dal Belgio dove ha svolto le cure fisioterapiche per risolvere un edema muscolare, Dries Mertens non sarà in campo stasera per l’anticipo della ventesima giornata di campionato tra Napoli e Fiorentina. L’attaccante classe 1987 deve quindi rimandare ancora l’assalto al record di gol in maglia azzurra che appartiene al suo ex compagno Hamsik e, a parte l’infortunio, non è dato sapere se avrà l’occasione di batterlo. L’ex Psv Eindhoven, infatti, deve fare i conti anche con i problema extra campo: ieri in conferenza stampa il tecnico Gattuso ha dribblato le domande sui rinnovi di contratto di Mertens e Callejon, passando la palla alla società partenopea. Difficile pensare che Mertens possa lasciare il Napoli in questa sessione invernale di calciomercato, ma crescono a dismisure le possibilità che a giugno possa andarsene a costo zero. Dal prossimo 1 febbraio il centravanti belga può già accordarsi con un’altra squadra ed il timore dei tifosi azzurri è di vederlo con la maglia degli storici rivali della Juventus, in corsa insieme a Inter e Roma in Italia. Ma secondo il portale iberico ‘El Gol Digital’, il futuro di Mertens è nella Liga: avrebbe già firmato con l’Atletico Madrid al pari del connazionale Meunier, in scadenza con il Psg. Un doppio colpo per Simeone che la prossima stagione vuole rilanciare alla grande i ‘Colchoneros’.”

CONTENUTI EXTRA

Pfas in Veneto: è un’emergenza sanitaria e ambientale

