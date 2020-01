Sky – Napoli-Fiorentina, probabili formazioni: Gattuso decisione definitiva per Demme e Lobotka

Napoli-Fiorentina probabili formazioni

Ultime notizie calcio Napoli. Le probabili formazioni per il match Napoli-Fiorentina (ore 20.45 allo stadio San Paolo), valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A.

Napoli-Fiorentina probabili formazioni

Secondo Sky Sport non dovrebbero esserci grosse sorprese per gli azzurri che confermano Ospina con Di Lorenzo, Hysaj, Manolas e Luperto. A centrocampo spazio al solito terzetto Allan, Fabian e Zielinski mentre in attacco torna il trio Insigne-Milik-Callejon. Gli ultimi arrivati Demme e Lobotka si ha la sensazione che possano partire dalla panchina.

Qualche dubbio in più per la Fiorentina di Iachini, che ripartirà dal 3-5-2 che ha eliminato l’Atalanta in Coppa Italia: in attacco ci sarà il tandem Chiesa-Cutrone, mentre in mediana spazio a Castrovilli, Pulgar e Benassi con Lirola e Dalbert sui lati.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli – De Laurentiis riconsidera lo scambio Llorente-Politano

Mertens ha deciso, prima il record poi il futuro in Spagna

Cammaroto: ”Tra poco il terzo acquisto del Napoli, spunta Masuaku”

Antonio Insigne squalificato per quattro giornate

ULTIM’ORA – Maxi offerta per Kalidou Koulibaly, i dettagli

Calciomercato Napoli – Rrahmani firma per il contratto, a breve l’ufficialità

Ufficiale – Juventus, il Dott. Agricola chiude i rapporti con la società

Serie A – Partite in streaming, quindici siti “pirata” oscurati

Calendario Napoli, Gattuso spera in febbraio

Insigne nel mirino: imbrattato striscione in suo favore

Ufficiale : Napoli-Lazio a 10€, promo a 5€ acquidando anche Napoli-Juve

CONTENUTI EXTRA

Pfas in Veneto: è un’emergenza sanitaria e ambientale

Tutte (ma proprio tutte) le bufale di Goop, il sito di Gwyneth Paltrow

Loading... Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri