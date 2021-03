Il sogno di De Laurentiis è Massimiliano Allegri, il tecnico lascia sperare

Sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’ipotesi Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli resta all’ordine del giorno.

La possibilità di vedere Massimiliano Allegri al Napoli è avverabile?

Il Sogno di De Laurentiis è Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. L’ex tecnico della Juventus è un’ipotesi non trascurabile. Ormai non ci sono più margini per la permanenza di Rino Gattuso, che a fine stagione andrà via a prescindere dal finale di stagione e dal raggiungimento, o meno, dell’obiettivo Champions League.

De Laurentiis sogna Massimiliano Allegri, che dal canto suo, è disposto a prendere in considerazione tutte le possibilità: gli piacerebbe il Real Madrid che gli ha mandato segnali, ma non scarta le mete italiane, tra la Roma di Friedkin al complesso ritorno alla Juventus.

