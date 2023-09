Osimhen: “Peccato non aver disputato i Mondiali, sogno di essere sul gradino più alto dell’Africa”

Osimhen tra presente e futuro

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Pulse Sport, dove ha commentato anche l’inserimento del suo nome nell’elenco dei candidati al Pallone d’Oro. Ecco quanto dichiarato:

“Si tratta di un sogno che ho da sempre. Raggiungere questo traguardo è importante per me e la mia famiglia. Poter essere tra i grandi è un qualcosa che ripaga tutti gli sforzi e sono davvero felice. Devo ringraziare chi mi ha sostenuto e mi ha dato fiducia nel poter portare avanti il mio gioco. Vincere questo premio significherebbe molto per me. Dal 2015 sogno di essere sul gradino più alto dell’Africa. Non credo di poter superare Rashidi Yekini, parliamo di uno che ha fatto la storia. Penso di avere nelle corde i suoi numeri, cerco di aiutare sempre la squadra.Non essere andati all’ultimo Mondiale è un vero dispiacere. Sono convinto che avremmo potuto fare molto bene in Qatar. La vita però è anche questo, bisogna accettare e andare avanti”.

