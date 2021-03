Il Torino comunica tramite i suoi canali ufficiali di aver esonerato Marcello Cottafava dal ruolo di allenatore della Primavera e di aver richiamato Federico Coppitelli. Quest’ultimo aveva già allenato la Primavera del Toro tra il 2016 e 2019.

Questo il comunicato del club:

“Il Torino Football Club comunica che Federico Coppitelli è il nuovo allenatore della formazione Primavera. Il tecnico romano torna in granata dopo l’eccellente contributo offerto nelle tre stagioni dal 2016 al 2019, un lavoro che ha permesso al Torino di conquistare trofei importanti come la Coppa Italia e la Supercoppa. Il Presidente Urbano Cairo riaccoglie Federico Coppitelli con l’augurio di buon lavoro. Il Torino FC saluta e ringrazia Marcello Cottavava e il suo vice Michele Coppola per l’impegno profuso in questi mesi in granata.