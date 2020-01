Politano-Napoli, il parere di Auriemma: “Ora mercato virtualmente chiuso a meno che”

Il parere di Auriemma sul mercato partenopeo, per il giornalista con l’arrivo di Politano a gennaio dopo Demme e Lobotka, il mercato del Napoli potrebbe considerarsi chiuso a meno che non ci siano novità riguardanti la punta centrale e l’esterno sinistro.

Calciomercato Napoli – Matteo Politano è un nuovo giocatore azzurro, lo conferma anche Tuttosport oggi in edicola. Ecco il parere Raffaele Auriemma sul mercato del Napoli:

Politano è il terzo rinforzo del Napoli a gennaio, dopo Demme e Lobotka, per una spesa complessiva di circa 60 milioni: nemmeno quando il Napoli è stato due volte campione d’inverno, De Laurentiis aveva investito così tanto. Il mercato del Napoli potrebbe essere considerato anche chiuso con questa operazione, a meno che non si verifichino opportunità in corso d’opera, riguardanti la punta centrale e l’esterno sinistro. Faouzi Ghoulam potrebbe piacere a Lione e Marsiglia, se non ci fosse il peso di un contratto troppo oneroso: per un prestito fino a giugno bisognerebbe pagare 2 milioni netti all’algerino, le cui condizioni fisiche sono tutt’altro che rassicuranti.

