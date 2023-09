Napoli, Garcia punta tutto sul dialogo con la squadra

Alla vigilia della sfida contro il Bologna il quotidiano Repubblica riporta le ultime sul Napoli e Rudi Garcia.

Il Napoli di Rudi Garcia sfiderà domani pomeriggio alle ore 18 il Bologna di Thiago Motta. L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto della situazione sulla squadra azzurra, affermando che il tecnico francese sta lavorando nel miglior modo possibile per voltare pagina. L’allenatore avrebbe intensificato i suoi dialoghi con la squadra, oltre ad allenarsi di continuo dal punto di vista tattico.

Ecco quanto si legge sul noto quotidiano in merito alla questione:

“Garcia si è tuffato ieri nella preparazione del match. La ricetta del francese ha tanti ingredienti: i dialoghi continui con la squadra, la ricerca dell’intensità e approfondimenti tattici. Ma un cambio modulo, al momento, non è all’ordine del giorno: i due attaccanti centrali (Osimhen- Raspadori) restano una risorsa preziosa in corso d’opera, come accaduto a Marassi. L’obiettivo è voltare pagina.”

