Lazio, le parole di Rovella sulla prestazione contro il Napoli

Il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella ha rilasciato un breve commento relativo alla sfida contro il Napoli.

Il centrocampista Nicolò Rovella ha parlato ai microfoni di “Lazio Style Channel”, ricordando brevemente anche la sfida vinta contro il Napoli.

Ecco le sue parole:

“Il gol di Provedel è stato incredibile, non si è mai vista una cosa del genere. Già segnare all’ultimo minuto è incredibile, se poi è il portiere a segnare ancora di più, il boato è stato bellissimo. Gara importantissima contro il Monza in quanto non abbiamo iniziato benissimo in campionato. Abbiamo fatto buone prestazioni con Juventus e Napoli: con il Monza è importantissimo riprendere a fare punti. Il Monza è forte e pericolosa, soprattutto davanti con Colpani.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’Udinese perde Ebosse, il difensore salterà anche il Napoli

Il commento di Marchetti sui rinnovi in casa Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Kevin Costner, il (secondo) divorzio gli costa 63 mila dollari al mese: l’ex moglie ne aveva chiesti 250