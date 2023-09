Braga-Napoli, bocciata la difesa azzurra: l’analisi

Il quotidiano Il Mattino ha riportato un’analisi sulla difesa del Napoli in occasione del match contro il Braga.

L’edizione odierna de Il Mattino si è focalizzata sulla difesa del Napoli prendendo in considerazione la sfida di Champions League contro il Braga.

Ecco quanto si legge:

“Per prima cosa la coppia centrale Ostigard-Juan Jesus è andata troppo spesso a picco. Tenuta a galla dalle intuizioni del brasiliano. Un dettaglio: i due con Spalletti hanno giocato insieme, titolari, solo con la Cremonese in Coppa Italia. E il Napoli venne eliminato. Insomma, in Champions è stata schierata la coppia di centrali di riserva del Napoli di Spalletti. Motivo per cui è il mercato di questa estate che va messo sotto osservazione.”

Il quotidiano continua soffermandosi sul brasiliano Natan Bernardo De Souza:

“ha giocato 4 minuti a Braga ma è evidente che non è pronto. E una squadra di vertice come è quella azzurra, non può iniziare la stagione con un difensore da “svezzare”. L’infortunio di Rrahamani dopo appena 10′ ha reso la vita a tutti più difficile: salterà almeno la partita di Bologna ma forse anche quella con l’Udinese di mercoledì. Poi c’è la questione delle coperture difensive. Che non ci sono. La squadra è lunga e quindi il sostegno dei centrocampisti spesso (molto spesso) viene meno.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’Udinese perde Ebosse, il difensore salterà anche il Napoli

Il commento di Marchetti sui rinnovi in casa Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Kevin Costner, il (secondo) divorzio gli costa 63 mila dollari al mese: l’ex moglie ne aveva chiesti 250