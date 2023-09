Bologna-Napoli: ipotesi Elmas, presenta anche Cajuste

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica si è focalizzata su alcune scelte che potrebbe prendere Rudi Garcia in merito a Bologna-Napoli.

Domenica 24 settembre alle ore 18 Bologna e Napoli si sfideranno allo Stadio Dall’Ara. A due giorni dal fischio d’inizio il quotidiano Repubblica ha riportato qualche probabile scelta sul fronte azzurro.

Secondo quanto si legge potrebbe rientrare Mario Rui, inoltre ci potrebbe essere la presenza in campo di Eljif Elmas, che andrebbe a sostituire André Zambo Anguissa. Infine, sempre stando alle parole del quotidiano, a dare il suo contributo ci sarà anche Jens Cajuste. Quest’ultimo è stato in dubbio fino a poco tempo fa a causa di un infortunio, tuttavia sembrerebbe aver recuperato.

Dal quotidiano si legge:

“Mario Rui potrebbe rientrare a sinistra e in mediana avanza l’opzione Elmas, considerando il cattivo momento di forma di Anguissa. Potrebbe avere spazio pure Cajuste, ma tutto dipenderà dagli accertamenti che effettuerà in mattinata dopo l’affaticamento muscolare di mercoledì. Lo svedese spera di essere a disposizione e quindi di poter offrire il suo contributo. In attacco difficilmente ci saranno novità.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’Udinese perde Ebosse, il difensore salterà anche il Napoli

Il commento di Marchetti sui rinnovi in casa Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Kevin Costner, il (secondo) divorzio gli costa 63 mila dollari al mese: l’ex moglie ne aveva chiesti 250