Kvaratskhelia in calo, ma c’è un errore di Garcia

La Gazzetta dello Sport si è concentrata sull’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, ma anche su un errore del tecnico Rudi Garcia.

Khvicha Kvaratskhelia fatica a trovare il gol ormai dallo scorso marzo. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è concentrata proprio sul recente fase dell’attaccante georgiano, sottolineando però anche un errore che avrebbe commesso dal tecnico azzurro Rudi Garcia.

Ecco in seguito le parole riportate dal noto quotidiano:

“Gentile nei modi lo è stato un po’ a meno a Genova quando Garcia l’ha sostituito per inserire Zerbin: voleva dare un segnale al panchinaro, ha spiegato il tecnico. Errore. Invece di far sentire Zerbin importante, ha fatto sentire Khvicha superfluo negli ultimi minuti di una partita che il Napoli stava provando a ribaltare. Nessuno deve giocare per diritto divino, il tecnico è libero di fare le sue scelte. Ma insinuare qualche dubbio nella testa di Kvara adesso può essere solo dannoso.”

