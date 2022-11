Lobotka nel pre-partita: “Partita difficile ma non possiamo perdere”

Stanislav Loborka parla nel pre-partita di Liverpool-Napoli

Ad Anfield, ore 21.00, Napoli e Liverpool si affronteranno nell’ultima gara del gruppo A di Champions League. A pochi sitanti dal fischio d’inizio ha parlato centrocampista azzurro Stanislav Lobotka ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole:

“Credo che sia una gran bella partita, in un grande stadio, dobbiamo essere concentrati perché è una partita difficile, ma non possiamo perdere. È una sfida molto attesa, è difficile per chiunque, sia in Premier sia in Europa, giocare in questo stadio. La nostra stagione è positiva e vogliamo dimostrare anche qui le nostre qualità e il nostro gioco”.

Fonte foto: Instagram @stanleylobotka37

