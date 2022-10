Dazn – Luca Marelli severo: “Primo gol di Raspadori era da annullare”.

A seguito della vittoria del Napoli in Champions League a casa dell’Ajax, Luca Marelli, ex arbitro ed attuale opinionista, ha commentato la rete del pareggio di Raspadori ed ha dichiarato apertamente che fosse un gol da annullare per posizione di fuorigioco di Lozano. Marelli, in seguito, ha spiegato tutte le sue motivazioni in un tweet, riportandone il regolamento:

Fonte foto: Instagram @luca_marelli_lm.

