The Telegraph – Bergwijn: “C’è rabbia, è stata solo una serata di mer*a”.

L’attaccante dell’Ajax Steven Bergwijn, dopo il ko contro il Napoli in Champions League è stato intervistato dai media locali ed ha espresso tutta la sua delusione: “C’è rabbia se perdi in casa 6-1, è stata solo una serata di mer*a, meglio non esprimere ora i nostri sentimenti e dire cosa pensiamo. Dobbiamo guardare a noi per le prossime gare. Qualcosa deve cambiare. Una tale sconfitta non ci può appartenere”.

Fonte foto: Instagram @stevenberdwijn.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Politano: “Orgoglioso di questa squadra. Una serata fantastica”

Simeone: “Siamo un gruppo bellissimo. É stato emozionante”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Musk propone l’acquisto di Twitter al prezzo iniziale