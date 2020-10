Juve-Napoli, portavoce ASL: “Decisione esclusivamente nostra”

Non c’è pace nel mondo del calcio ai tempi del Corona Virus.

La diatriba Juventus-Napoli, però, ha aperto un vaso di Pandora fatto di interpretazioni, eccezioni che mettono a repentaglio la tenuta del protocollo FIGC e la regolarità del campionato stesso.

In attesa di capire come andrà a finire la vicenda, la dottoressa Anna Tagliaferri, portavoce dell’ASL1 di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano La Stampa:

“Gli atleti del Napoli sono residenti in città. Per questo valgono le stesse regole di ogni altro cittadino di nostra competenza, siano essi calciatori, operai, casalinghe, studenti o di qualsiasi altra categoria. La salute va tutelata e difesa per tutti allo stesso modo, col massimo dell’impegno e zelo”.

Il divieto alla trasferta a Torino è stato deciso per salvaguardare la salute dei calciatori e dei dirigenti?

“La loro e di chi sarebbe potuto entrare in contatto con loro”.

Vi siete coordinati col ministero alla salute, oppure con quello allo sport? O invece avete deciso in totale autonomia?

“La tutela della salute dei cittadini del territorio della città partenopea compete all’Asl Napoli1. Per cui non abbiamo necessità di chiedere permessi in questo senso. La salute dei cittadini prima di tutto”.

