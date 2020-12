L’Atletico Madrid si fionda su Milik. Il calciatore riflette, ha un dubbio da sciogliere

L’Atletico Madrid ha messo nel mirino l’attaccante del Napoli Arek Milik, fuori squadra dallo scorso settembre.

L’imminente rescissione contrattuale di Diego Costa, apre un buco nella rosa di Simeone che potrebbe colmarlo con il polacco.

Il calciatore ci pensa intrigato dall’idea di giocare con la capolista della Liga e di disputare la Champions League anche se non ha del tutto abbandonato l’idea di svincolarsi a parametro zero per vendersi al miglior offerente.

A riportare la notizia è Il Corriere del Mezzogiorno.

