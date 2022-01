Iannicelli: “7 alla Salernitana, Insigne ha fatto bene a richiamare Ghoulam”

Iannicelli commenta la vittoria del Napoli con la Salernitana

In diretta ai microfoni di Canale 21 è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli, il quale ha commentato la vittoria del Napoli contro la Salernitana. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli ha fatto una partita da 7, ma do 7 anche alla Salernitana. Se la squadra fosse stata a pieno organico, il Napoli avrebbe dovuto alzare il ritmo fino alla fine, segnando anche trentacinque gol potendo; infierire contro un avversario non al completo, invece, significava infierire contro dei ragazzini. Insomma, giusto fermarsi e non maramaldeggiare. Come dicevo, darei un 7 anche alla Salernitana per la dignità. E, lasciatemelo sottolineare ancora una volta, l’esultanza di Lorenzo Insigne dopo il rigore è stata eccessiva, anche se capisco la gioia per il record di Diego Armando Maradona: eguagliarlo è una cosa da dieci e lode. Faouzi Ghoulam, ad un certo punto, non so se l’avete visto, si è messo a fare il fenomeno e Lorenzo Insigne e compagni hanno fatto bene a rimproverarlo”.

