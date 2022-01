Napoli – Derby di allenamento: nessuna rivale ha fatto meglio in zona Champions

La Gazzetta dello Sport: “Chiamatelo derby di allenamento. Criticate quanto volete, ma il Napoli infila la terza vittoria consecutiva”.

Il quotidiano elogia così il Napoli di Luciano Spalletti:

“Chiamatelo derby di allenamento. Criticate quanto volete ma alla fine questo Napoli infila la terza vittoria consecutiva e conclude questo gennaio che si presentava da incubo – fra Coppa d’Africa e varie indisponibilità – con 10 punti.

Nessuna rivale ha fatto meglio in zona Champions e così è stato riagganciato il Milan al secondo posto. Poi il 13 febbraio, con l’Inter al Maradona, si potrà capire se le ambizioni potranno essere rilanciate in chiave scudetto. A febbraio comincerà anche il campionato della Salernitana, che annuncerà almeno quattro acquisti e che con la squadra decimata da Covid e infortuni non poteva ripetere la brillante prestazione della sfida di andata”.

