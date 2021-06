Italia-Austria: Insigne sarà in campo, Di Lorenzo favorito su Toloi

Lorenzo Insigne sarà in campo per disputare Italia-Austria, possibilità anche per Di Lorenzo.

Domani sera alle 21 l’Italia sfiderà l’Austria negli ottavi di finale degli Europei. Tutto mercato web ha parlato della probabile formazione della squadra di Roberto Mancini. Lorenzo Insigne sarà titolare indiscusso, discorso che non vale per Giovanni Di Lorenzo. Tuttavia una possibilità ci potrebbe essere anche per lui. Il difensore Alessandro Florenzi non giocherà: dunque potrà sostituirlo proprio Di Lorenzo, in vantaggio nel ballottaggio con Rafael Toloi.

Ecco quanto si legge: