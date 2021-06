Nazionali, Insigne e Di Lorenzo promossi, ma altri due azzurri deludono

Tanti azzurri sono impegnati con le proprie Nazionali: Insigne e Di Lorenzo stanno facendo sognare, altri giocatori del Napoli un po’ meno.

Nel bel mezzo degli Europei tantissimi giocatori del Napoli sono impegnati con le proprie Nazionali. In particolare all’interno della Nazionale italiana ci sono Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo ed Alex Meret. Se quest’ultimo non è ancora entrato in campo, gli altri due sono stati protagonisti di brillanti prestazioni. Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma proprio su questo argomento, ma analizza anche le gare disputate da altri due giocatori del Napoli, non proprio brillanti come quelle appena descritte.

“La stella è Lorenzo, che porta la bandiera del Napoli in giro per l’Europa. Insigne è l’unico tra i cinque superstiti ad essere un punto fermo nella propria Nazionale. Mertens non è ancora riuscito a brillare e Martinez l’ha escluso all’intervallo contro la Danimarca e tenuto in panchina nell’ultima gare contro la Finlandia, Fabian Ruiz finora all’Europeo ha portato a casa solo 25 minuti, molto meno in media rispetto al minutaggio nel percorso delle qualificazioni e ala Nations League. L’altra favola del Napoli in Nazionale è Di Lorenzo, che è entrato benissimo in campo contro la Turchia, disputato l’intera gara contro la Svizzera e può ancora incidere tanto. Di Lorenzo è pronto a prendersi ancora la scena, sarebbe il punto più alto della sua carriera.”

